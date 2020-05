Le più belle serie tv per ragazzi, da guardare e riguardare

Anche se la quarantena è finita, non è ancora possibile tornare alla vita di prima e un buon modo per i ragazzi per trascorrere il tempo è quello di guardare le serie tv.

Leggere, divertenti, poco impegnate ma non per questo scontate e banali, vediamo quali sono le più belle serie tv per ragazzi, da guardare sulle principali piattaforme online.

Skam Italia

La serie è ambientata a Roma e ogni stagione approfondisce gli aspetti di uno dei personaggi del gruppo-protagonista. Un teen drama incentrato sui primi problemi di adolescenti alle prese, spesso, con decisioni importanti.

Sex Education

Probabilmente la serie Netflix più spregiudicata, leggera e divertente ma che lascia comunque spazio a qualche spunto di riflessione. Il sesso è il punto focale delle stagioni, ma lo sono anche altre problematiche adolescenziali e non solo.

Atypical

Uscita per la prima volta nel 2017, Atypical è incentrata sulla vita di Sam, un ragazzo con la Sindrome di Asperger, ironica e intensa al contempo.

How I Meet Your Mother

Ted racconta ai suoi figli come ha conosciuto la loro madre, ma lo fa narrando invece tutta la sua vita da ragazzo in compagnia dei suoi fedeli amici. Tra alti e bassi, alla fine di una serie di mirabolanti avventure, svelerà davvero chi è la donna.

Friends

Un grande classico che ha appassionato le scorse generazioni di adolescenti, ma che continua a mietere vittime. 10 stagioni per un totale di 230 episodi in cui scoprire le esilaranti vite di 6 amici: Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Chandler e Ross.