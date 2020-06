VIDEO | Zona nord ancora infestata dai ratti nonostante gli interventi del Comune

Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Zona nord di Pescara ancora infestata dai ratti nonostante gli interventi del Comune, che ha messo le trappole e provveduto a spostare i cassonetti. I topi, infatti, sembrano essersi addirittura moltiplicati.

"Chiunque puo andare a verificare di persona, da cittadino dico solo: che schifo e che vergogna!", ci racconta un residente. "Di nuovo ratti, ad esempio, nella zona di viale Bovio, all'altezza del civico 415. Lì io ieri sera ne ho contati 8".

Per la precisione, problemi si registrano in viale Bovio all'altezza della chiesetta di Sant'Anna, e lungo via Raffaello, poco prima della scuola media Rossetti.