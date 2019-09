Paura a Montesilvano, voragine si apre in via Torrente Piomba [FOTO]

Paura ieri a Montesilvano, per la precisione in via Torrente Piomba, dove all'improvviso si è aperta un'enorme voragine, squarciando l'asfalto e mettendo in pericolo l'incolumità dei passanti.

Gli agenti della Polizia Locale sono prontamente intervenuti sul posto, e per almeno un paio d'ore si sono occupati di regolare la viabilità al fine di garantire la sicurezza di tutte le persone nonostante la presenza in strada della grossa buca, come dimostra questa fotografia che ci è stata inviata da un nostro lettore.