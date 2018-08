VIDEO | Tiburtina covo per tossicodipendenti, un lettore: "I nostri uffici usati come ' case del buco' e latrine"

Il video è breve ma spiega bene la situazione che dobbiamo sostenere ormai da molti anni ... arriviamo nei nostri uffici e siamo costretti e fare lo slalom tra siringhe, feci, sporcizia e tossici sdraiati a terra; una situazione che le forze dell'ordine e le autorità competenti conoscono molto bene. La zona della Tiburtina sembra ormai diventata terra di nessuno: prostitute, tossicodipendenti ad ogni angolo della strada, ragazzi nascosti in ogni anfratto pronti a bucarsi e defecare ovunque. Nonostante gli ultimi decessi per overdose, nonostante le risse da far west, nonostante il degrado, nonostante le prostitute... nessuno fa niente!