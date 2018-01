Un cittadino ha scritto alla redazione de IlPescara.it per lamentare lo stato in cui versa via Primo Vere. Ecco, nello specifico, cosa ci segnala il nostro lettore:

"La strada è stata chiusa diversi mesi per lavori, poi è stata riaperta ma è piena di buche... potevano almeno riasfaltarla bene dopo tutto quel tempo!".