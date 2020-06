Immondizia diffusa, escrementi e siringhe: benvenuti in via Maestri del Lavoro [FOTO]

Immondizia diffusa perenne, escrementi canini e siringhe da più di 4 settimane. Tutto questo è presente lungo il viale alberato di via Maestri del Lavoro, dove è stato abbandonato veramente di tutto: tra i rifiuti lasciati lì ci sono, addirittura, anche pneumatici e sedili di automobili. Insomma, una vera e propria discarica a cielo aperto.

La denuncia arriva da una cittadina dei Colli-Gesuiti, che ci ha inviato al riguardo anche alcune fotografie: "Hanno pulito alcune aree di via Maestri del Lavoro, ma molti continuano a considerare questa zona una discarica. C'è tanta mancanza di senso civico. In questo periodo i bambini e gli sportivi stanno tornando al pattinodromo e al campo. Anche per loro, tutto ciò non è un bel vedere".

La donna, che invita i residenti del quartiere "a essere più rispettosi delle regole", aggiunge: "Sono consapevole che adesso ci siano problemi più grandi, ma vorrei chiedere per quale motivo noi allergici dobbiamo peggiorare la nostra situazione, proprio in questo momento "pandemico", poiché il Comune non provvede da mesi alla pulizia di tutte le zone erbose comunali aperte oltre che limitrofe ad asili e scuole".

La nostra lettrice segnala, in particolare, problemi all'asilo di Colle Marino e lungo le strade vicine: "Spero che qualcuno si renda conto di quanto sia pessimo quello che fa", conclude.