Via Ilaria Alpi è una discarica, rifiuti sparsi ovunque [FOTO]

Degrado in via Ilaria Alpi, con rifiuti sparsi ovunque. Le foto ci sono state inviate da una nostra lettrice, che denuncia quanto segue:

"In via Ilaria Alpi devono mettere le telecamere o le fototrappole! Tutti i giorni è la stessa cosa. Hanno scambiato questa strada per una discarica. Bisogna fare subito qualcosa, punire chi arriva con le macchine e lascia questo scempio. Non se ne può più. Non è una buona pubblicità per la nostra Pescara, dato che anche noi in periferia ospitiamo parenti dall'estero".