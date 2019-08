Via Giuseppe Parini, una lettrice: "Escrementi di cane per terra, vergogna"

Degrado urbano a Pescara. Succede in via Giuseppe Parini, all'altezza del numero civico 3, dove una lettrice ci segnala la presenza di alcuni escrementi di cane lasciati tranquillamente per terra, in mezzo alla strada e in pieno centro.

Colpa, evidentemente, di qualche padrone indisciplinato e sicuramente incivile, che ha pensato bene di non raccogliere la cacca del proprio amico a quattro zampe. La maleducazione, purtroppo, non ha limiti.