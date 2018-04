Via Fonte Romana, la denuncia: “Vergognose le condizioni di abbandono del Parco Collodi”

L’erba alta che si estende sul sentiero pedonale e ha parzialmente ricoperto i pochi giochi presenti per i bambini, giochi che rischiano di scomparire sotto il verde dominante di rovi e arbusti, che nessuno ha provveduto a tagliare. Da un lato, lasciata accanto alla recinzione, la segnaletica di denominazione dell’area, dopo che i vandali hanno evidentemente staccato da terra la piccola struttura, e al cancello una catena che di fatto impedisce l’ingresso del pubblico e la fruizione dell’area ai bambini del quartiere.

Sono queste le condizioni in cui versa il Parco Collodi, in via Fonte Romana, un’area realizzata e inaugurata con le scolaresche della zona nel 2010 e che oggi, in piena stagione primaverile, versa in uno stato di totale abbandono.