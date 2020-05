Via Cipriani, la denuncia di un lettore: "Da una settimana non passa la raccolta rifiuti"

Un lettore ci ha scritto per denunciare un disservizio in via Cipriani, dove "esattamente da una settimana non passa la raccolta rifiuti". A corredo di questa segnalazione, il cittadino ha inviato alla nostra redazione anche un'eloquente fotografia.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Fermo restando l'inciviltà di chi, comunque, continua a riempire cassonetti già pieni, c'è da dire che la Tari la paghiamo, quindi pretendiamo il servizio e non questo schifo", afferma l'uomo, residente nella zona.