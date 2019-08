Via Beato Nunzio Sulprizio, cassonetto per la raccolta del vetro capovolto: "Ci sono cocci di bottiglia ovunque"

Un cassonetto per la raccolta del vetro, che si trova in via Beato Nunzio Sulprizio (all'altezza del numero civico 54, nella zona dello stadio Adriatico), giace capovolto da molti giorni lungo la strada, con i cocci di bottiglia che si sono riversati ovunque. La situazione di degrado viene segnalata da un nostro lettore, che ci ha inviato al riguardo anche una fotografia.

"Ormai - dice il cittadino - è da diverso tempo che il cassonetto versa in questo stato. Non ne possiamo davvero più. Chiediamo che chi di dovere intervenga quanto prima".