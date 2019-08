Segnalazioni Centro / Via Milano

Pescara, topo appare all'improvviso in via Milano [FOTO]

Non è la prima volta, e temiamo che non sarà neanche l'ultima: nel pieno centro di Pescara è tornata l'emergenza ratti, come infatti testimoniano queste foto scattate ieri pomeriggio da una nostra lettrice, Mariagrazia Pontano