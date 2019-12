Topo morto sotto i portici, succede nel pieno centro di Pescara [FOTO]

Degrado in pieno centro a Pescara, per la precisione in via Giuseppe Parini 11, dove un topo morto è stato trovato sotto i portici. La fotografia, più che eloquente, ci è stata inviata da una nostra lettrice.

Non è la prima volta che in zona vengono avvistati questi roditori, a testimonianza del fatto che sembra ormai esserci un problema abbastanza serio di carattere igienico-sanitario. Forse, di conseguenza, sarebbe opportuno provvedere a un nuovo intervento di derattizzazione.