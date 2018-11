Topo morto in corso Umberto, scandalo sui social: "Adesso basta" [FOTO]

Ieri, 10 novembre, intorno alle 18,30 non è passata inosservata la presenza di un topo morto su corso Umberto nei pressi dell'incrocio con via Firenze.

A quell'ora, infatti, la zona era abbastanza affollata per la tradizionale passeggiata del sabato pomeriggio, e così in poco tempo le fotografie scattate dai cittadini sono diventate virali sui social.

In molti ormai denunciano una vera e propria emergenza in termini di igiene, poiché non è la prima volta che un ratto viene avvistato in pieno centro: nei giorni scorsi, ad esempio, avevamo pubblicato il video girato da una nostra lettrice in via Roma, che mostrava un topolino mentre si nascondeva tra le ruote di alcune biciclette parcheggiate sulla strada, all'interno della Ztl.