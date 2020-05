Ancora topi in viale Bovio: "Situazione insostenibile" [FOTO-VIDEO]

Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ancora topi lungo viale Bovio. Dopo la segnalazione dei giorni scorsi, è giunto alla nostra redazione un video - realizzato da un residente - in cui si vedono chiaramente i ratti mentre si aggirano attorno ai cassonetti dell'immondizia nella nota strada del quartiere Castellamare.

Una situazione di degrado urbano che, per il nostro lettore, è ormai diventata "insostenibile". Il cittadino, dunque, chiede che chi di dovere intervenga il prima possibile per ripristinare una condizione di decoro. Ricordiamo, comunque, che da pochi giorni l'assessore comunale all'ambiente Isabella Del Trecco ha annunciato interventi di derattizzazione in tutta la città, centro compreso.