"Topi girano indisturbati in via Raffaello", la denuncia di un lettore [FOTO]

Topi che girano indisturbati in via Raffaello. La denuncia viene da un cittadino, nostro lettore, che ci ha inviato al riguardo anche un'eloquente fotografia.

Dunque, dopo la segnalazione dei ratti che scorrazzano vicino ai cassonetti tra viale Bovio e via Raffaello, basta spostarsi di qualche metro per trovare un'altra situazione di degrado urbano che, purtroppo, vede ancora i roditori come protagonisti.

Il residente chiede che chi di dovere intervenga per ripristinare il prima possibile una minima condizione di decoro. A tale proposito, tuttavia, bisogna ricordare che proprio ieri l'assessore comunale all'ambiente, Isabella Del Trecco, ha comunicato il calendario degli interventi di derattizzazione, che è consultabile QUI.