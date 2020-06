Topi a Pescara, un lettore ci scrive: "Non ricordo una città cosi sporca"

Topi a Pescara, un lettore ci scrive dopo gli ultimi episodi che hanno riguardato la presenza dei ratti in più zone della città, a cominciare da quella di Castellamare. Questo il testo della lettera:

"Ho 44 anni e sono pescarese dalla nascita: ho letto sulla vostra testata la dichiarazione dell'assessore Del Trecco circa la questione dei roditori. Stando all'assessore non c’e un'infestazione di topi in città, ma siamo sicuri che stiamo parlando della stessa città? In 44 anni di vita non ricordo mai una Pescara cosi sporca, non ricordo di aver mai visto tanti topi nel mio quartiere. Se sono stati messi dei sistemi per evitare che i topi risalgano dai tombini, questi soni inefficaci e basta poco per dimostrarlo.

Bastano 10 minuti di osservazione all'angolo tra viale Bovio e via Tintoretto, oppure lungo viale Bovio all'altezza della chiesetta di Sant'Anna. In questi anni la città e i servizi sono peggiorati e invece sono aumentate le tasse: negli anni '80 e '90 non c’erano Imu e Tasi, eppure la città era molto più pulita e decorosa.

In svariati anni le diverse amministrazioni non sono nemmeno riuscite a organizzare la raccolta differenziata per l’intera città: la si fa solo in alcune zone, con la conseguenza che gli abitanti delle zone dove si fa la differenziata vengono a buttare i rifiuti dove questa non c’è, intasando così i cassonetti.

A me sembra che negli ultimi 20 anni, oltre che a peggiorare la qualità della pulizia e dei servizi, in città sia molto peggiorata anche la qualità e lo spessore dei politici che ci amministrano. Tutto possiamo capire: che i problemi siano tanti e difficili da risolvere, che le risorse sono limitate, ma non si può tollerare che i problemi, specie quelli sanitari, vengano sminuiti o ignorati. Vergogna!".