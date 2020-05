Viale Bovio e via Raffaello, la denuncia: "Topi vicino ai cassonetti, situazione molto grave"

Topi che scorrazzano vicino ai cassonetti. La denuncia viene da un cittadino, nostro lettore, che ci ha inviato al riguardo anche un'eloquente fotografia.

Succede in pieno centro, per la precisione in viale Bovio e via Raffaello. Uno stato di degrado insostenibile, secondo il residente, che parla di "situazione molto grave", invitando chi di dovere a intervenire.