Topi continuano ad aggirarsi intorno ai cassonetti in viale Bovio [FOTO-VIDEO]

Non accenna a diminuire la presenza di roditori nel quartiere Castellamre: "Ancora tanti topi vicino ai cassonetti in viale Bovio: la derattizzazione del Comune si sta rivelando poco efficace". La denuncia viene da un cittadino, nostro lettore, che ci ha inviato al riguardo anche un video e un paio di fotografie.

L'uomo, residente in zona, torna così a segnalare una situazione di degrado urbano che persiste nel centro di Pescara, all'altezza del civico 288 di via Giovanni Bovio. Dal filmato, in particolare, si nota come i topi escano fuori passando attraverso la singolare pavimentazione "a buchi" che caratterizza il marciapiede. L'auspicio è che chi di dovere intervenga quanto prima.