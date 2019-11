Tombino rotto all'angolo tra via Piomba e via Tiburtina: "Qualcuno intervenga" [FOTO]

Come visibile dalle foto, in via Piomba (all'angolo con via Tiburtina) da circa un mese c'è un tombino sprofondato che crea una voragine. È quanto ci segnala un cittadino, che scrive:

"Tutto questo è stato segnalato al Comune anche via Facebook perché il tombino sprofonda sempre più, ma nulla da fare. Dopo qualche giorno vi hanno posizionato sopra un cartello che segnala il pericolo, ma è finita lì. Pare che l'incolumità dei cittadini non interessi. E intanto il degrado avanza".