Tombino rotto in via Caravaggio segnalato da 2 mesi al Comune, pericolo sul marciapiede

Sono ormai alcuni mesi che un tombino è rotto sul marciapiede di via Caravaggio a Pescara.

Il tombino in cemento presenta un buco e questo rappresenta un pericolo per i pedoni che potrebbero inciamparvi. Tra l'altro è anche posizionato nei pressi di una fermata degli autobus.

Come scrive una nostra lettrice, la rottura del tombino è stata segnalata al Comune da 2 mesi ma nessuno è ancora intervento per la sostituzione o riparazione dello stesso.