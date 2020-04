Tombini che saltano, scatta la protesta ai Colli [FOTO]

Tombini che saltano, scatta la protesta ai Colli. La situazione viene segnalata alla nostra redazione da un cittadino, che ci invia al riguardo anche una fotografia:

"Ogni volta che piove - ci scrive il nostro lettore - questa è la situazione in via Colle Innamorati, vicino alla rotatoria con via Di Sotto. È bene che qualcuno intervenga il prima possibile. Così non va proprio bene".