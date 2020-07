Terreno incolto in via Di Girolamo, una lettrice: "Ci sono erbacce, vipere e insetti di tutti i tipi"

Salve, volevo segnalare un terreno incolto situato in via Di Girolamo, all'angolo con piazza Romita. Come si può notare dalle foto che ho inserito (scattate ad aprile, maggio e giugno), il campo è completamente ricoperto di erbacce.

Si segnala anche la presenza di vipere e insetti di tutti i tipi. Per la salute dei cittadini bisognerebbe invitare il proprietario ad averne cura e provvedere alla sua pulizia più volte l'anno, specialmente nei periodi caldi.

Ho effettuato ben 6 segnalazioni al Comune, ma senza ricevere alcuna risposta. Spero che con voi si possa sollecitare chi di dovere a far rispettare le regole, che sono alla base di un vivere civile in comunità.