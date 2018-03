Strade, un lettore: "Buche e dissesti fra Montesilvano e Pescara"

Buongiorno Preg.ma Redazione de "Il Pescara",

un argomento oggi più che mai di attualità, sulla cui soluzione non hanno potuto nemmeno le logiche pre-elettorali, è quello delle buche nell'asfalto che sono ormai diventate tratto distintivo, quasi una caratteristica peculiare, delle nostre strade.

Nelle foto allegate, che ritraggono il tratto di via Verrotti a Montesilvano di fronte l'accesso sud dell'area artigianale nota come "Espansione Uno", una situazione che va avanti da ormai più di un anno e che qualcuno, a fine gennaio, ha tentato di "rattoppare" alla "italiana maniera" (cioé spendendo inutilmente risorse già scarse per un lavoro fatto male che, nella fattispecie, è durato meno di un mese) come testimoniano i pochi residui di catrame sopravvissuti ai numerosi mezzi che ci passano sopra e alle intemperie: stanno aspettando che il manto ceda per tutta la lunghezza, da lato a lato, per poi edificarci un ponte?

Sempre sperando che, prima, non ci scappi un bell'incidente stradale destinato a riempire le cronache di ben altri contenuti.

Non parliamo, poi, di via dell'Emigrante, parallela di via Verrotti, che appare sempre più come una strada bombardata e che viene percorsa da numerosi automezzi a tutte le ore perché permette un rapido disimpegno dal traffico congestionato sull'altra via.... ma questa è un'altra storia.

Nel ringraziare per lo spazio concesso i miei più cordiali saluti,

R.P.