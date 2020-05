"Stendino e quadri attaccati ai pilastri ex Fea", la denuncia di un cittadino [FOTO]

"Uno stendino e alcuni quadri attaccati ai pilastri ex Fea": questa la denuncia di un cittadino, che ha inviato alla nostra redazione anche un'eloquente fotografia, a documentare in modo inequivocabile la sua segnalazione.

Da tempo l'area è nota per il suo degrado, e questa immagine non fa altro che confermare la presenza di alcune persone al suo interno. Disperati che, proprio tra gli anfratti di questo rudere, trovano ospitalità, vivendo in condizioni evidentemente non ottimali.

Per tale motivo il nostro lettore chiede che chi di dovere intervenga il prima possibile per risolvere la situazione e ripristinare un minimo di decoro.