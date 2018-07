Sosta selvaggia in via Firenze: "Situazione fuori controllo, e siamo in piena Ztl"

Parcheggio selvaggio in via Firenze in occasione della lunga Notte dei Saldi. La foto di questo nostro lettore è stata scattata ieri intorno alle 20,30. Si era sostanzialmente all'inizio della serata, quindi se vogliamo il fatto è ancora più grave. In quel punto, infatti, la strada è soggetta a Ztl (Zona a Traffico Limitato), quindi non solo è vietato lasciarvi la propria auto ma è anche proibito accedere all'intera area. Come hanno fatto, allora, queste due vetture a sostare indisturbate per ore senza che nessuno intervenisse?

Sì, perchè il lettore ha scattato anche un'altra foto, alle 23.15, verificando che le macchine erano ancora al loro posto... e addirittura, nel frattempo, erano diventate tre! La barriera di protezione era stata pure spostata per consentire l'ingresso in modo agevole. Insomma, una situazione completamente fuori controllo. Siamo senza parole: l'inciviltà e il menefreghismo a Pescara non hanno davvero limiti.