Ancora siringhe su via Stradonetto: "Aumentano ogni giorno" [FOTO]

Ancora siringhe su via Stradonetto: "Aumentano ogni giorno". La denuncia viene da una nostra lettrice, Maria Luigia Montopolino, che ci scrive quanto segue:

"Camminando sul marciapiede per andare a messa ho dovuto fare attenzione, perché la situazione sul marciapiede all'altezza del civico 37 di via Stradonetto è davvero inaccettabile. Noi residenti non abbiamo più parole. È necessario che qualcuno intervenga al più presto".