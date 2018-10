Siringa infilzata a un albero tra via Italica e viale Marconi [FOTO]

Una siringa infilzata a un albero a media altezza e rivolta verso il marciapiede in via Italica all'angolo con viale Marconi a Pescara.

Questa la segnalazione che proviene da una nostra lettrice preoccupata dalla pericolosità potenziale di quella siringa, soprattutto per bambini e ragazzi.

Questo quanto riferisce la cittadina: