Sedi distaccate dell'ufficio anagrafe, un cittadino: "Lunghe attese per la carta di identità"

Un cittadino ci ha scritto per segnalarci una situazione di disservizio nelle sedi distaccate dell'anagrafe per quanto riguarda il Comune di Pescara:

"Lunghe attese per fare la carta di identità - dice il nostro lettore - Siamo a due mesi. Insostenibile se vogliamo ripartire. Bisogna, in generale, riaprire gli uffici della pubblica amministrazione".

Non è la prima lamentela del genere che capita di ascoltare in questi giorni. Già il consigliere comunale Pd Giampietro, ad esempio, aveva denunciato disagi e tempi d'attesa inaccettabili per chi deve rinnovare la carta d'identità, a causa della chiusura delle sedi distaccate di piazza Grue e dei Colli dopo l'emergenza Coronavirus. Addirittura, attualmente i tempi d'attesa per la prenotazione arrivano fino ad agosto.