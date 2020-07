La denuncia di un lettore: "Rotatoria piazza Pierangeli e angolo viale Mainarde senza strisce pedonali"

Segnalata più volte al Comune, ma nulla è successo. È veramente pericoloso attraversare. Le strisce c'erano ma sono state ricoperte in occasione del ripristino asfalto per i lavori per la fibra ottica . Da allora i cittadini rischiano la propria incolumità con le auto che sfrecciano veloce e ti sorprendono che sei in mezzo di strada, frenando all'ultimo e mandandoti a quel paese perché "non sei sulle strisce". Ma dove dovrebbe attraversare una persona? Osservo che però, mentre le rotatorie agevolano le auto, i pedoni vengono dimenticati. Per favore, il Comune intervenga prima che ci scappi l'ennesimo incidente

Grazie