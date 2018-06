Riqualificazione riviera sud, un lettore: "Il progetto è stato cambiato"

Dopo l'apertura della nuova strada a doppio senso davanti al Teatro D'Annunzio, sulla riviera sud, un lettore ci ha scritto per esprimere il suo pensiero. Lo riportiamo qui di seguito:

"Il Comune ha modificato il progetto iniziale di rifacimento della riviera sud distruggendo l'idea iniziale solo per assecondare il volere dei balneatori. Per 3 parcheggi in più, 3 di numero. Ci sono gravi mancanze progettuali: zero attraversamenti pedonali rialzati, zero fermata Bus, zero paletti per evitare che i camion e i furgoni parcheggino sui marciapiedi.

La sicurezza stradale e la vita delle persone viene sempre dopo. L'importante è fare i parcheggi. La cosa più assurda è che sono pure gratis. Decisioni che neanche nei Paesi di sesto mondo prenderebbero. Di civile ed europeo Pescara non ha nulla".