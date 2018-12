Rifiuti in via di Villetta Barrea, un lettore: "Immondizia costante sulla strada" [FOTO]

Un nostro lettore ci ha inviato una fotografia per lamentarsi della situazione rifiuti in via di Villetta Barrea. Ecco cosa ci ha scritto:

"Immondizia costante in via Villetta Barrea. E, nonostante i divieti di sosta che sono stati messi, la gente continua a parcheggiare. Questa zona è letteralmente abbandonata. Perché nessuno interviene?".