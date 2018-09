Rifiuti, rifiuti e ancora rifiuti: in via Milli c'è una vera e propria discarica

Emergenza rifiuti in via Giannina Milli, strada di collegamento tra via Mazzarino e via Silvio Spaventa che corre parallelamente a viale Marconi.

Da diversi giorni, accanto ai cassonetti posizionati lì per effettuare la raccolta differenziata, si sta accumulando immondizia di ogni tipo: cartoni, avanzi di cibo e buste di plastica contenenti pattume vario.

I residenti, ormai esasperati, hanno scritto al nostro giornale per segnalarci la situazione e chiedono che chi di dovere intervenga il prima possibile.