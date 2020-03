Rifiuti non ritirati nel quartiere di San Donato, per la precisione in via Enzo Tortora. La segnalazione, con tanto di fotografia, ci viene da un cittadino, nostro lettore, che afferma quanto segue:

"Anche prima che scoppiasse il caso del coronavirus avevamo segnalato che nella nostra zona non vengono ritirati i rifiuti. Ora, con questa situazione di emergenza sanitaria, siamo ancora di più al limite. Che dobbiamo fare? Lasciare l'immondizia in mezzo alla strada?".