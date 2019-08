Degrado in via Tavo: "Rifiuti indifferenziati che potrebbero essere differenziabili"

Pescara, via Tavo: mi chiedo quanti dei rifiuti indifferenziati, cassonetti a destra, non siano invece differenziabili, per finire nei cassonetti a sinistra. Secondo me tanti, ma proprio tanti. E pure gli scarti organici a sinistra: cosa c’entrano?

Mi chiedo anche se l’esito di tale conferimento sia solo responsabilità dei cittadini o frutto anche di un approccio gestionale ancora troppo lontano dai principi della strategia rifiuti zero.

Dopo questo post i rifiuti saranno rimossi, i cassonetti svuotati e l’area ripulita. Ma questa isola ecologica, una volta “sanificata”, tornerà a riempirsi di nuovo. La civiltà di un popolo si misura anche da quanti rifiuti produce, e qui non siamo messi per niente bene.