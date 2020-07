"Rifiuti e degrado in via Raffaello, qualcuno intervenga": la protesta di una lettrice [FOTO]

Rifiuti e degrado in via Raffaello, qualcuno intervenga: è la richiesta di una cittadina, residente in zona, che ha deciso di contattarci per illustrarci la situazione e protestare contro il Comune.

"Buongiorno - scrive la donna - vi mando delle foto sulla situazione di degrado e sporcizia in cui è ridotta Pescara. Le immagini sono state scattate in via Raffaello, lasciata all'abbandono e dove passare diventa anche rischioso tra topi, sporcizia e cattivi odori".

La lettrice, poi, prosegue così: "Faccio i complimenti alla nostra amministrazione per come, nonostante le segnalazioni, nulla cambi. Grazie a voi de IlPescara almeno abbiamo modo di mettere in evidenza il totale stato di abbandono di una città bella come la nostra".