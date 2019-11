Rifiuti abbandonati in via D'Avalos, un residente: "Inciviltà senza confini" [FOTO]

Rifiuti abbandonati all'esterno dei cassonetti nella zona di via D'Avalos a Pescara.

Questo quanto segnala un nostro lettore denunciando l'inciviltà di alcuni nostri concittadini.

Questo quanto segnala il residente indignato per la condizione di degrado della strada:

«Si preferisce buttare il pattume fuori dal cassone (come da foto) quando lo stesso cassone è vuoto! Ogni commento è superfluo! Basta guardare questo spettacolo che ormai è diventata una consuetudine quotidiana in questa zona. Questo è lo spettacolo indecente e indecoroso che si presenta ogni giorno a chi transita su una strada di grande viabilità, piccola e stretta, come via D’Avalos, per andare allo Stadio, ai vicini Aurum o Teatro Dannunzio o semplicemente al mare. Vi lascio immaginare l’odore nauseabondo che si leva da questi cumuli specialmente durante il periodo estivo, senza parlare dell’elevato traffico di auto quindi smog a volontà che rende l’aria irrespirabile per colpa una viabilità cambiata e sbagliata, completamente congestionata».

Il cittadino sottolinea come siano state numerose le segnalazioni fatte ad Attiva per risolvere il problema, anche per attivare in questa zona, una delle poche rimaste a Pescara dove la raccolta differenziata porta a porta non è ancora partita.

Così conclude la segnalazione il lettore: