Senzatetto perde il controllo e danneggia a calci i quadri del sottopasso ferroviario di via Lago di Scanno [FOTO]

Sono stati danneggiati i quadri del sottopasso ferroviario di via Lago di Scanno a Pescara.

A prenderli a calci, secondo quanto riferiscono alcuni residenti, sarebbe stato uno dei senzatetto che stazionano spesso in via Lago di Campotosto.

Il clochard avrebbe dato in escandescenza e dopo aver perso il controllo avrebbe preso a calci i quadri contenenti foto storiche del capoluogo adriatico sotto lo sguardo incredulo e impotente dei passanti.

Ecco che cosa racconta uno di coloro che ha assisito alla scena: