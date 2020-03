Via Valle Roveto, pulizia urgente sulla pista ciclabile nella zona del Conad

Pubblichiamo qui di seguito il contributo di un nostro lettore:

"Va bene la pubblicità sui media in cui Attiva educa i cittadini incivili a comportarsi bene, ma faccia la sua parte! Nelle foto vi è solo un piccolo esempio di cestini strapieni in cui la gente mette i rifiuti, aspettando che qualcuno poi pulisca. Tutto attorno vi sono cartacce e degrado. Accade lungo la pista ciclabile di via Valle Roveto, ad un passo dal nuovo Conad Superstore di via del Circuito. Pulire regolarmente, per favore, e non a cadenza annuale. Grazie".