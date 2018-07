Incroci pericolosi, un lettore: "Delirante il progetto fra via Aremogna e via Ferrari"

Il progetto di messa in sicurezza di via Aremogna incrocio via Ferrari rappresenta l'apice del delirio dei progettisti del Comune di Pescara. È stato ideato un attraversamento a "pellicano" a zig zag giusto per fare incastrare meglio i ciclisti. Un progetto serio avrebbe dovuto prevedere una normale isola salvagente e una pista ciclabile perpendicolare a via Ferrari.

Invece i tecnici hanno progettato una ciclabile con curve e gimcane assurde. Il risultato sarà che invece di usare la ciclabile e incastrarsi tra i vari ostacoli i ciclisti preferiranno la strada più scorrevole. PS: ho messo la foto di come verrà e la foto di come si fanno gli attraversamenti nelle nazioni con politici normodotati.