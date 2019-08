Criticità in via Catullo e via Conte di Ruvo, Fiab Pescarabici scrive al Comando della Polizia Municipale [FOTO]

Riportiamo qui di seguito la lettera aperta che la Fiab Pescarabici ha scritto al Comando della Polizia Municipale di Pescara per segnalare alcune criticità a Porta Nuova, per la precisione in via Catullo e in via Conte di Ruvo. L'associazione ha scattato anche alcune foto.

"In via Catullo il rifacimento della segnaletica stradale sulla destra rende ora evidente come non consentito il parcheggio sul lato sinistro, mentre lo stesso viene normalmente praticato, in contrasto con le norme del codice della strada, determinando ciò un pericoloso restringimento della sede stradale, in danno specie alle utenze deboli quando queste vi transitano in promiscuo con le auto. La presente quale richiesta di ripristino delle condizioni di normalità in suddetta via nonchè in quelle adiacenti. Allo stesso modo si chiede una vigilanza più assidua lungo via Conte di Ruvo, laddove la sosta in doppia fila costringe tutti veicoli a transitare contromano sulla corsia preferenziale degli autobus, e questi ultimi a transitare a loro volta il più possibile alla loro destra; ma detta corsia è anche ciclabile e ciò costituesce una condizione di deterrenza per il transito delle due ruote, oltre che di pericolo estremo per coloro che dovessero impegnare quel tratto di strada".