20 giorni senza telefonia fissa a Vicoli: "Telecom inesistente"

Pubblichiamo qui di seguito una segnalazione che ci arriva da Maurizio Morettini, vice sindaco del Comune di Vicoli, relativa a un disservizio per la rete di telefonia fissa in paese:

Sono ormai 20 giorni che le linee di telefonia fissa non funzionano a Vicoli. Sono innumerevoli le segnalazioni fatte al 187 (ovviamente sempre e solo "parlando" con una voce registrata). Molti concittadini anziani non hanno o non sono in grado di utilizzare il telefono cellulare e quindi sono ancora più isolati di quanto si è in questo periodo.

Non parliamo poi nel caso avessero un'emergenza. Neppure le linee del Comune sono in funzione, nonostante abbiamo dovuto aprire il C.o.c. per emergenza Covid. Risulta impossibile parlare con chiunque della Telecom. Anche le linee Adsl (peraltro di scarsissima qualità) funzionano saltuariamente e in ogni caso lentissime, per cui a volte anche lavorare in modalità "smart working" risulta impossibile o molto difficoltoso.

Oltre al danno poi, anche la beffa. Chiamando il 187, uno dei primi messaggi che si ascoltano è che la Telecom offre i film della Disney...

Spero che questa lettera venga pubblicata in evidenza, in modo che qualcuno della Telecom ci contatti per dare spiegazioni e soprattutto risolva il problema.

P.S.: nonostante le limitazioni dovute all'emergenza sanitaria, le fatture Telecom continuano ad arrivare puntualissime...

Maurizio Morettini, vice sindaco di Vicoli