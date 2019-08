Ponte Flaiano insidioso per pedoni e ciclisti, la denuncia di un cittadino

Ponte Flaiano insidioso per pedoni e ciclisti. Questa la denuncia di un cittadino che pubblichiamo qui di seguito.

"All'evidente criticità, insita progettualmente nel ponte, di certi attraversamenti, dove ciclisti e pedoni hanno sempre la sensazione di trovarsi su una superstrada, ora si aggiunge, ma da lungo tempo è evidente, un accentuato stato di abbandono del tracciato.

Pieno da sempre di erbe e rifiuti ai lati, da alcuni giorni ci sono vetri rotti sulla rampa lato sud, che chi affronta in discesa potrebbe non evitare. Certo, chiunque li potrebbe rimuovere. Ma non è chiaro chi debba occuparsi della manutenzione di questi percorsi, come in generale di tutte le piste ciclabili. Eppure stamattina il tratto sotto il ponte di ferro era pulito, quindi qualcuno ci lavora.

Un'ultima notazione: dall'altra parte, lunga la rampa lato monte, esiste uno scalino di assestamento, dapprima ridicolmente riparato con cemento, immediatamente manomesso dai passanti in quanto senza protezione, e ora, non si sa per quale ragione, colorato, come per nasconderlo alla vista (pur rimanendo di ostacolo ai ciclisti).

Un rimedio di incompetenza assoluta, per non dire offensivo!".