Un lettore denuncia: "Ponte del mare lasciato completamente al buio" [FOTO]

Ponte del mare al buio, la denuncia di un nostro lettore. L'uomo ci ha scritto per segnalarci una situazione di disservizio in cui si è personalmente imbattutto sulla riviera di Pescara: siamo alla fine del lungomare Matteotti, all'altezza della Madonnina, e praticamente non si può salire in sicurezza sul ponte del mare in quanto quest'ultimo è stato lasciato completamente senza luce.

Per ragioni sconosciute, infatti, la struttura non è illuminata nelle ore notturne. A corredo di questa denuncia, il cittadino ci ha inviato anche un'eloquente fotografia, chiedendo che chi di dovere intervenga il prima possibile per ripristinare un'adeguata visibilità.