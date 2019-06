"Pericolosa la nuova pista ciclabile sulla riviera sud", la protesta dei residenti [FOTO]

«La nuova pista ciclabile della riviera sud di Pescara è pericolosa». A denunciarlo sono alcuni residenti della zona che ritengono come il passaggio del tracciato riservato alle bici che interseca in pieno la strada del lungomare metterebbe a rischio i ciclisti.

La pista ciclabile è stata ultimata nelle settimana scorse e il 26 maggio il tratto di riviera tra piazza Le Laudi e via Cesare de Titta.

Questo quanto segnala un residente della zona: