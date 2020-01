Parte di piazza Salotto al buio, la protesta dei residenti [FOTO]

Una parte di piazza della Rinascita (piazza Salotto) è al buio per il mancato funzionamento della pubblica illuminazione.

A segnalare il disservizio è un residente della zona che sottolinea come senza le luci accese camminare diventi più pericoloso.

Questo quanto segnala il cittadino:

«In pieno centro dove i rischi sono tanti e nulla, nonostante le molte segnalazioni, è stato ancora risolto. La scarsa illuminazione di questa zona (piazza della rinascita 7/5 ) rendono dalle ore 19 in poi una zona poco sicura, sia per i cittadini che vi passano sia per le attività commerciali (banca, gioielleria e sala giochi). Il fatto è che abbiamo mandato molteplici segnalazioni, è un problema molto grave, anche perché è un disagio per tutti coloro che ci passano la sera».