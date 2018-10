Piazza Alessandrini, un lettore: "Di notte degrado e parcheggi selvaggi"

Buonasera, voglio fare questa segnalazione perché non si può fare a meno di notare lo schifo che c'è in questa piazza. Da chi piscia sulle auto, a chi, come noterete dalle foto, ci parcheggia per farci pisciare sopra. Di giorno i vigili vanno in giro a caricare le auto senza nemmeno pattuglia al seguito. E di notte? Via libera ai selvaggi. Fate stasera un bel giro con il carro attrezzi. Dobbiamo aspettare un nuovo sindaco per ripulire questa piazza, che credo abbia un certo valore. E pensare che c'è anche la caserma delle fiamme gialle di fronte