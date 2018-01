Il parco Finocchio di Pianella, recentemente inaugurato, è già chiuso ai cittadini

Gianni Filippone, consigliere comunale di Pianella, segnala il cattivo stato in cui versa il parco pubblico "Finocchio" di via Pescara, struttura per la quale la Regione Abruzzo ha assegnato al Comune un contributo di 240.000 €, cui il Comune ha aggiunto altri fondi di 28.500 € per un totale di circa 268.500 €. Il parco è stato aperto ad agosto 2017.

"Come volevasi dimostrare - scrive Filippone - dopo il primo evento metereologico di pioggia importante del 15 e 16 novembre 2017, il parco pubblico si è allagato diventando una piscina e il campetto di calcetto si è riempito di detriti con conseguente chiusura al pubblico della struttura, dopo appena 3 mesi dall'apertura, con alcune gravi carenze, come ad esempio elementi nella pista dello Skate Park pericolosi: la struttura in lamiera installata sulla pista presentava molti spigoli vivi, pericolosissimi per la pubblica incolumità dei ragazzi. C’è stata una cattiva realizzazione del Campo di Calcetto con la realizzazione delle pendenze errate dell’area di gioco, che alla prima pioggia si è allagato parzialmente, in quanto non è stato previsto in modo efficace il deflusso delle acque piovane. Sono stati fatti errori progettuali e scelte non opportune dell’amministrazione".

E così, conclude Filippone, "le azioni ed omissioni di diversi soggetti hanno concorso a produrre la chiusura della struttura pubblico con evidente danno di immagine al Comune e il mancato utilizzo per i cittadini. Attendiamo risposte dal sindaco".