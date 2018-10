Una nostra lettrice ci ha segnalato il problema che ha interessato ieri la zona di via Passolanciano e via Rigopiano a Pescara:

"Nella serata di ieri intorno alle ore 20 c'è stato uno sbalzo di corrente durato pochi secondi in casa in via Passolanciano dalla provincia di Pescara fino via Rigopiano e all'esterno è saltata la corrente per tutta la notte nei quartieri non si vedeva nulla e segnalo il pericolo sia per le auto che per i pedoni"