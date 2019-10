Perdita di acqua in un terreno di un condominio da 4 mesi ma l'Aca non interviene [VIDEO]

Sono almeno 4 mesi che i residenti di un condominio di strada Colle Renazzo 164 a Pescara hanno una perdita di acqua nel terreno del palazzo ma nonostante le segnalazioni e le richieste di intervento l'Aca non è ancora intervenuta per risolvere la problematica.

A detta dei cittadini l'Aca avrebbe fatto di sapere si far scavare e verificare prima se la tubazione sia effettivamente di sua competenza e poi nel caso eseguirebbe l'intervento. Ma i condomini non hanno dubbi sul fatto che sia una conduttura dell'Aca visto che già in passato sono intervenuti per la medesima problematica e si sono stancati di subire questa perdita nell'area condominiale.

